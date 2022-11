Deslizamento arrasta 10 carros e 5 caminhões em Guaratuba, no Paraná

Na manhã desta segunda-feira (29), o Corpo de Bombeiros do Paraná relizam buscas por desaparecidos em um deslizamento que arrastou 10 carros e 5 caminhões na BR-376, em Guaratuba , no início da noite de segunda (28) após fortes chuvas no estado.

Segundo o governo do Estado, ainda não há uma estimativa de quantas pessoas estão desaparecidas após o ocorrido. A polícia informou que um corpo foi encontrado por volta das 22h30 de segunda-feira.

Por conta da instabilidade do tempo, as buscas por sobreviventes e desaparecidos chegaram a ser interrompidas durante a madrugada, mas foram retomadas novamente logo no início da manhã.

Deslizamentos

Os primeiros deslizamentos tiveram início por volta das 15h30 de segunda, segundo a concessionária que administra a rodovia, quando um talude cedeu e atingiu uma das faixas da pista no km 669, no trecho de serra. Logo após o ocorrido, a concessionária interditou uma das pistas e os carros e caminhões tiveram que seguir em pista única.

No entanto, próximo das 19 horas da noite, houve um novo deslizamento, que atingiu veículos que passavam pelo local.

Pontos de Bloqueios

A ligação entre o Paraná e Santa Catarina pela BR-376 está interditada e, por conta do deslizamento. Veja quais são os pontos de bloqueio neste momento:

Na praça de pedágio de São José dos Pinhais (PR), no km 635 da BR-376;

Na unidade operacional da PRF em Tijucas do Sul (PR), no km 662 da BR-376;

Na praça de pedágio de Garuva (SC), no km 1,3 da BR-101.

Fonte: IG/Foto: Redes Sociais