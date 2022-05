Deslizamento de terra arrasta 800 pés de cacau na zona rural do município de Uruará

Uma família de agricultores que mora na localidade conhecida como Travessão km 140 Norte, zona rural do município de Uruará, a 76 quilômetros da sede do município, no sudoeste do Pará, perdeu praticamente toda plantação de cacau que tinha e outras árvores frutíferas devido a um deslizamento de terra, que continua avançando e ameaça inclusive a casa onde moram. Da plantação com 800 pés de cacau restaram somente 100 e boa parte está caída.

O avanço da erosão é registrado em vídeo pelos agricultores. O dono da propriedade, chamada de “Fazenda a Escondida”, até se diverte diante da situação, dizendo que agora “ficou bom para colher o cacau, porque as árvores estão todas deitadas”.

O deslizamento levou tudo quer tinha pela frente para dentro do Rio Uruará, que também foi afetado pelo desmoronamento e ficou com as águas mais barrentas. O pequeno bananal da família também foi ‘engolido’ pela força da natureza e restaram apenas alguns pés em pé.

“Começou umas rachaduras no chão no dia 31 de março (2022), mas só desmoronou mesmo depois do dia 16 de abril. E vai tudo parar dentro do rio. Desde lá até hoje (16 de maio) ainda cai terra. Chega dá tristeza ver praticamente tudo o que dá o sustento da gente indo embora assim. Aqui perto de casa o barranco ficou com cerca de uns 30 metros de altura depois do deslizamento”, detalha a moradora Franciely Rodrigues.

A preocupação da família é que o desmoronamento não para e já se aproxima da casa onde moram. Apesar do medo e dos prejuízos, eles dizem que “é obra de Jesus e tudo é no do jeito dele”.

No local onde a família vive também está sem acesso por estrada por conta das chuvas. Com a falta de estrada trafegável, a família utiliza uma embarcação para se deslocar até a cidade. “A gente já não tinha estrada, agora piorou tudo. O prejuízo que ficou é muito grande. Mas vamos continuar trabalhando, com fé em Deus. Ele sabe o que faz”, diz Franciely.

Fonte: Debate Carajás com informações do Native News Carajás