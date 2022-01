Deslizamentos de terra e enxurradas podem levar Óbidos a declarar situação de emergência

Os deslizamentos de terra e enxurradas provocados pelas fortes chuvas têm causado grandes estragos na infraestrutura do município de Óbidos, no oeste do Pará. Técnicos da Defesa Civil Estadual e Nacional acompanham de perto o caso e nas próximas semanas podem desembarcar na cidade para vistorias in loco. Não está descartada a possibilidade de município decretar situação de emergência.

De acordo com técnicos da Defesa Civil local, o governo municipal tem feito um mapeamento das famílias afetadas por meio dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) para elaborar um plano de ajuda.

Diversos pontos do município estão sendo monitorados, incluindo a área conhecida como “barreira de Óbidos”, localizada às margens do rio Amazonas, assim como os bairros Santa Terezinha, Fátima, Cidade Nova, Perpétuo Socorro e Bela Vista.

Fonte: O Estado Net