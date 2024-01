Deslizamentos de terra matam 23 pessoas na Colômbia

Dois deslizamentos de terra em uma estrada perto da cidade de El Carmen de Atrato, no oeste da Colômbia, resultaram na morte de 23 pessoas, informaram as autoridades locais neste neste sábado (13). As equipes de resgate conseguiram retirar 25 pessoas feridas.

O prefeito de El Carmen de Atrato, Jaime Arturo Herrera, disse à emissora Blu Radio que “já é fato que há 23 mortos e 25 feridos, que foram levados para todos os municípios de Antioquia”.

Um deslizamento ocorreu na tarde de sexta-feira e soterrou vários veículos que estavam parados, aparentemente por causa de outro deslizamento que havia bloqueado anteriormente a estrada entre Medellín e Quibdó, a capital de Chocó.

Um vídeo gravado por testemunhas da tragédia mostra uma fila de veículos parados na estrada, aguardando a abertura da via, quando de repente a montanha desaba, soterrando os veículos e seus ocupantes.

De acordo com testemunhas citadas pela imprensa local, cerca de 50 pessoas também se abrigavam da chuva em uma casa quando a avalanche ocorreu.

As operações de resgate continuam e as informações ainda são parciais, pois a estrada que liga Medellín a Quibdó, na selva, é remota e o sinal é intermitente.

A Unidade Nacional de Gestão de Riscos de Desastres (Ungrd) informou que 35 pessoas ficaram feridas e foram levadas a centros médicos, e que equipes do Exército Nacional, da Força Aeroespacial Colombiana, da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros trabalham na área.

A governadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, informou na noite desta sexta-feira (12) que trabalham para garantir que as operações de emergência “consigam salvar o maior número possível de vidas e reunir os feridos com suas famílias”.

GOVERNO BRASILEIRO LAMENTA

O Itamaraty se pronunciou, lamentando o caso por meio de nota:

– O governo brasileiro tomou conhecimento, com profunda consternação, dos deslizamentos de terra provocados por fortes chuvas em comunidade indígena no departamento de Chocó, no Noroeste da Colômbia, que levaram ao falecimento de, pelo menos, 23 pessoas, além de feridos e desaparecidos – diz o texto.

Na publicação, o governo do Brasil “expressa sua solidariedade aos familiares das vítimas e manifesta suas sinceras condolências ao governo e ao povo da Colômbia”.

*Com informações da EFE e da AE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ Policía Nacional de Colombia