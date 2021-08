Desmatamento e Apreensão de Material Ilegal

A operação Samaúma formada pelo 4º comando militar do norte do distrito naval e comando Aéreo norte, apreendeu três escavadeiras de esteiras ,e mais 1,3 mil litros de combustível, três bombas de sucção e cerca de 553 m3 de madeiras em toras, com uma área de 17 hectares desmatada no meio da floresta.

A aeronave do 4º batalhão de aviação do exército foi quem identificou o crime , com a ajuda de satélites disponibilizadas pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia( CENSIPAM) da região Novo Progresso.

O material apreendido foi retirado e transportado para a base da operação Samaúma na região, o nome da operação Samaúma que tem como objetivos combater crimes ambientais, é uma homenagem a maior arvore da floresta amazônica.

Foto: a voz do xingu