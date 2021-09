Desmatamento no estado do Pará tem queda nos últimos três meses

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas), com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou nesta segunda-feira (06) dados de redução de desmatamento na região do Pará.

Nos meses de junho, julho e agosto os avisos de desmatamento tiveram redução de 25%, 32% e 30% respectivamente em comparação ao ano de 2020.

O trabalho realizado mostra ótimos resultados, pela força estadual de combate ao desmatamento, composta por fiscais da Semas, integrantes das Polícias Civis e Militar, Bombeiros e do Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves.

Desde junho de 2020 a semas coordena a operação Amazônia viva, que combate o desmatamento ilegal em áreas de gestão estadual, dentro da macroestratégia do plano estadual Amazônia agora (PEAA), para redução da emissão de gases de efeito estufa no Pará.

Foto: Ascom/ Iderflor-bio