Desrespeito

No retorno do feriadão prolongado do Dia dos Pais e Adesão do Pará, pela Rodovia BR-316, o que não faltou foi o desrepeito à legislação de trânsito que proíbe tráfego de veículos pelo acostamento. Motoristas, impacientes com o enorme engarrafamento entre a entrada da Estrada de Mosqueiro e a sede do município de Ananindeua, usaram bastante o acostamento. Uma carreta chegou a fazer uma viatura do Detran-PA ficar esperando até o motorista conseguir voltar à pista de rolamento, para que pudesse seguir seu curso. Já passava das 22h e o tráfego continuava lento na via.