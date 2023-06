Dessirée sediou um encontro de vinho, poesia e cosméticos de Rose White

Foi realizado mais mais um encontro da poetisa Rose Margalho Ferreira recheado de poesia e vinho no Desirée, onde se fizeram presentes amigos e pessoas que curtem a literatura poética degustando um bom vinho. Na oportunidade, foi lançado o Vintage, que é uma linha de cosmético produzida dentro da vinícola da Casa Valduga.

Segundo Rose Ferreira, o vinho foi um divisor de águas em sua minha vida, onde foi ao encontro do saber e encontrou-se com a literatura na forma de poesia. “Cada taça, cada rótulo, cada uva, tudo! É inspiração para mim”, explicou.

A escritora diz ter agora conhecido algo que lhe tocou o corpo, “mas com a mesma delicadeza que a poesia me envolve”. A atração musical ficou conta de Alcir Meireles e banda.

Escritora e fisioterapeuta, Rosicléa Margalho Ferreira, conhecida no mundo das letras como “Rose White”, tem livros lançados como “Trilhas – A poesia de Rose White”, que reúne parte de muitas poesias e crônicas inspiradas na experiência de vida da autora, que tem como maior objetivo reforçar a cultura no Pará por meio da poesia.

Segundo Rose White, “a poesia já estava em mim há muito tempo, desde criança eu gosto de escrever e ficou adormecido esse sonho. Há sete anos vivi um processo de mudança na minha vida e dentre essas mudanças, a poesia renasceu. A Rose White surgiu a partir daí, dessa transição. Nesse encontro com a minha nova versão, a poesia tomou conta de mim. Comecei a fazer publicações das minhas poesias nas minhas redes sociais e as pessoas começaram a me cobrar um livro”, explicou.

Imagens: João Gomes/@agência.imagens2.8