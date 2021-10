Destino final de material recolhido por limpa-fossas é incerto em Santarém

Três empresas que realizam o serviço de limpa-fossa no município de Santarém, no oeste do Pará, são alvos de uma investigação em curso no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por meio da 13ª Promotoria de Justiça.

O objetivo da investigação junto às empresas San Eco Serviços Ltda ME, Vitória Serviços Sanitários Ltda., e Amazonas e Silva Empreendimentos e Serviços Ltda. (Tatuzão) é identificar se esses empreendimentos estão funcionando regularmente e se o tratamento e destinação dos resíduos estão ocorrendo de forma correta.

De acordo com a denúncia recebida pelo MP, essas empresas não estariam destinando corretamente os dejetos provenientes dessa atividade. O inquérito civil instaurado é para apurar as informações sobre a destinação inadequada do esgoto sanitário pela empresa Limpa Fossa Tatuzão e dos efluentes advindos dos banheiros químicos alugados pelo município de Santarém, que podem causar poluição.

O caso está sob a responsabilidade da promotora de Justiça, Lílian Regina Furtado Braga, que já solicitou da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), as listas das empresas que possuem licença ambiental para a atividade de limpeza de fossas, esgoto e banheiros químicos na cidade, uma vez que a legislação precisam de prévio licenciamento ambiental para execução desses serviços.

Fonte: Conforme apuração feita pelo Portal OESTADONET,