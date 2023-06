Destroços do submarino Titan são encontrados perto dos restos do Titanic

Buscas feitas por um ROV perto da área onde jaz os restos do transatlântico Titanic encontraram destroços do submarino Titan, que levou um pequeno grupo de milionários turistas para ver de perto o gigantesco navio naufragado em 1912, informou a Guarda Costeira Auxiliar do Estados Unidos da América – USA. Em uma coletiva de imprensa marcada para 20h, no horário norte-americano serão dados detalhes acerca da operação que começou após o desaparecimento do aparelho, no domingo, 18.

A Guarda Costeira deu a informação do achado via Twitter, ao dizer que um “campo de destroços” foi localizado perto do Titanic pelo equipamento robótico. No entanto, não há confirmação, ainda, de que os destroços sejam do submarino Titan, o que é avaliado por peritos norte-americanos.

O Titan pertence à empresa OceanGate e sumiu na tarde de domingo passado, uma hora e 45 minutos depois de ter submergido, ocasião em que perdeu contato com a superfície. A operação de busca se intensificou nesta terça-feira, quando acabariam as reservas de oxigênio no aparelho.

A bordo há pelo menos cinco pessoas, entre as quais o multimilionário britânico Hamish Harding; o presidente da OceanGate, Stockton Rush; o comandante naval francês Paul-Henry Nargeolet; o empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho Suleman Dawood, que pagaram em torno de 1,3 milhão para participar do passeio até os destroços do Titanic, que está a 3,8 mil metros no fundo do oceano Atlântico, na costa do Canadá. (Da Ronabar)

Imagens: Reprodução/Agência Brasil-Heuters