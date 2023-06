Destroços encontrados são do submarino Titan, confirma TV

Os destroços encontrados pela Guarda Costeira dos Estados Unidos nesta quinta-feira (22) pertenciam ao submarino desaparecido da OceanGate, o Titan. A confirmação consta em relatório oficial verificado pela CNN Brasil.

De acordo com as informações, os restos do submarino se encontravam a 500 metros da proa do Titanic. Eles faziam parte da parte externa do submersível, e as buscas pela cápsula continuam.

Em nota, a OceanGate emitiu uma nota comunicando que todos os cinco passageiros a bordo morreram. A empresa ainda os descreveu como dotados de um “espírito aventureiro”.

– Esses homens eram verdadeiros exploradores, que tinham um espírito aventureiro e uma paixão pela exploração e proteção dos oceanos do mundo. Nossos sentimentos estão com os cinco espíritos e todos os membros das famílias deles nesse momento trágico. Nós lamentamos a perda de vida e a alegria que eles trouxeram a todos que eles conheceram – declararam.

*Em atualização

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/Ocean Gate