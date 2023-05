Desvio no KM-07 da BR-316 será prolongado neste sábado (13)

Neste sábado (13), o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) fará o prolongamento do desvio implantado entre o KM-07 da BR-316, sentido Marituba-Belém. De acordo com o órgão, o prolongamento é necessário para o avanço das obras de drenagem na rodovia, que fazem parte do projeto de reestruturação dos 10,8 primeiros quilômetros.

Para colocar a tubulação na rodovia foi necessário desviar o fluxo de veículos leves para as pistas de concreto do futuro BRT Metropolitano. A saída do desvio, que ainda está antes do viaduto em construção na Avenida Ananin, agora será prolongado por mais 600 metros para o avanço das obras.

Foto: Augusto Miranda / Ag. Pará

Ainda será feita na noite desta sexta-feira (12) a sinalização vertical e horizontal, e a colocação de barreiras de concreto nas pistas para o desvio de trânsito, e também na madrugada de sábado (13). Veículos que desejarem acessar a Avenida Ananin ou os estabelecimentos localizados no trecho devem se manter à direita e seguir pela pista liberada de asfalto.

A ação conta com o apoio do Departamento de Trânsito do Pará ( Detran), para viabilizar o inicio das atividades e garantir melhor fluidez no tráfego de veículos e seguranças aos condutores.

Devido a necessidade de interdição, o trânsito sofrerá desvio para as faixas de concreto do novo corredor expresso do BRT, mantendo três faixas em funcionamento na BR-316.

Poderão passar na faixa de asfalto liberada veículos pesados, ônibus e condutores que forem acessar a Avenida Ananin e estabelecimentos comerciais situados no trecho. As duas faixas de concreto deverão ser utilizadas por carros pequenos e motocicletas.

Pedestres e ciclistas terão espaço seguro para trafegar. Haverá ainda mudança na parada de ônibus localizada no KM-07, próximo a uma faculdade particular. Durante as obras de drenagem no trecho, a parada será realocada provisoriamente para uma área abaixo do viaduto, a 100 metros do ponto atual.

Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará