Desvio para saída da avenida Ananin pela BR-316 tem início adiado

Foi adiado, para a próxima terça-feira (07/03), o desvio de saída da avenida Ananin pela BR-316, na Região Metropolitana de Belém. O mesmo estava programado para começar nesta sexta-feira (03), mas a data precisou ser alterada devido a necessidade de adequações operacionais na pista, relacionadas a sinalização, comprometidas com as chuvas.

O desvio é necessário para que o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) dê início a construção das alças norte do viaduto, localizado no km 7 da rodovia, entre o Terminal de Integração de Ananindeua e a av. Ananin.

A saída principal da avenida ficará interditada para essa obra. Pedestres, ciclistas e motoristas que forem acessar a BR no sentido Ananindeua – Belém, saindo da av. Ananin, devem se manter atentos à sinalização e seguir pelo desvio implantado.

Avenida Ananin

As obras de implantação da avenida Ananin, que liga a BR-316 ao conjunto Guajará, em Ananindeua, que são executadas pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), entraram em fase de acabamento. As obras de mobilidade na Ananin representam um investimento de R$ 17 milhões do Governo do Estado, o que inclui drenagem, terraplenagem, pavimentação e urbanização.

A avenida Ananin será conectada ao novo viaduto da BR-316, que também está em construção. O diretor geral do NGTM, Eduardo Ribeiro, afirma que a via tem uma grande importância para a mobilidade da região.

