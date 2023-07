Detento mata companheiro de cela com pedaço de privada

Um detento da ala psiquiátrica da Penitenciária Feminina do Distrito Federal (Colmeia) matou um companheiro de cela na noite desta terça-feira (11) usando um pedaço de cerâmica do vaso sanitário. Ele atingiu o pescoço, o peito, o braço e a testa da vítima, que chegou a ser socorrida por uma ambulância do Samu, mas não resistiu.

De acordo com informações do portal Metrópoles, Henrique Melo Silva Faria, de 26 anos, alegou aos policiais que matou Rafael Sanromã Lauande, de 35 anos, porque ele havia confessado ter matado seu irmão, em 2014, o que não foi confirmado pelas autoridades.

Rafael conta que, ao tomar conhecimento do suposto assassinato, disse que se vingaria, matando Rafael. Ele quebrou o vaso sanitário, e os dois se armaram com os pedaços de cerâmica. A briga entre os dois presos teve início quando as luzes da cela já estavam apagadas, por volta das 19h.

Apavorados, os outros detentos que dividiam o espaço com Henrique e Rafael começaram a gritar pedindo ajuda dos agentes. Quando os policiais chegaram, Rafael estava ensanguentado no chão, e Henrique estava próximo ao banheiro, de pé.

Henrique foi levado para o hospital a fim de tratar de ferimentos no braço com uma sutura e posteriormente foi levado para uma delegacia.

Embora seja uma penitenciária feminina, a Colmeia também recebe homens na ala psiquiátrica.

