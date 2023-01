Detentos não retornam de “saída temporária” do Complexo Penitenciário de Marabá

Sete dos 193 detentos que tiveram o direito à saída temporária no dia 27 de dezembro de 2022 não retornaram para a Unidade Semiaberto Masculino de Marabá (USMM), no Complexo Penitenciário de Marabá, localizado às margens da Rodovia Transamazônica (BR-230), sentido da cidade de Itupiranga, no sudeste do Pará. Os criminosos que agora são considerados foragidos foram identificados como Caio da Conceição Gomes da Silva, Flavio Gomes de Sousa Filho, Igor Matheus Izaias Silva, Lucas Rodrigues da Silva, Carlos dos Santos da Silva, Lucas dos Santos de Oliveira e Euziane Aranha Duarte.

Outros dois presos, identificados como Marcos Vinicius Santos Silva e Vilmar Cardoso da Silva também estavam foragidos, mas foram recapturados pela polícia ontem, terça-feira, 03. Policiais militares seguem à procura dos demais detentos, que até o momento não foram localizados.

Por meio de nota, a saída temporária, explica a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, “é uma autorização concedida pelo Poder Judiciário aos condenados que cumprem pena em regime semiaberto, seguindo alguns requisitos, como bom comportamento, entre outros”. O interno que não retornar para a USMM, poderá sofrer uma série de punições, entre elas retornar ao regime fechado e perder esse tipo de benefício em outras datas. (Com informações do portal Debate)

Imagem: Reprodução