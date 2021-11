Detentos são encontrados mortos em delegacia horas após prisão no Amazonas

Dois detentos, identiifcados como Adriano Marques Rodrigues dos Reis, 25, o “Bredeco” e Ezequiel da Costa Diogo, de 24 anos, o “Carenagem” foram encontrados mortos nessa quinta-feira (4), dentro da carceragem da delegacia do município de Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas.

Os homens, conhecidos como “Bredeco” e “Carenagem”, estavam no chão da cela com cordas amarradas ao pescoço e foram achados no momento da entrega do café da manhã.

Os dois tinham sido presos a menos de 24 horas e eram suspeitos de matar e decapitar um homem identificado como Marival Mota, 25, o “Bigodinho”no último dia 30 de outubro, no Centro do município. A Polícia Civil vai investigar as mortes.

