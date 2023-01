Detido há dois meses, Gabriel Monteiro está em cela separada

O ex-vereador e policial Gabriel Monteiro, de 28 anos, está preso há cerca de dois meses no complexo de Gericinó, em Bangu 8, Rio de Janeiro. Ele cumpre detenção em cela separada dos demais infratores por uma solicitação da defesa dele. As informações são do Jornal Extra.

De acordo com o advogado Sandro Figueiredo, os encontros de Monteiro com os outros detentos só ocorrem em seu tempo livre, nos períodos de banho de sol. O ex-parlamentar permanece separado dos demais prisioneiros, porque teria sofrido tentativas de homicídio. Vale lembrar que ele efetuou prisões quando trabalhava como PM.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) do Rio, Gabriel não tem realizado nenhuma atividade ou trabalho dentro do complexo.

Monteiro foi condenado pelos crimes de assédio sexual e moral, além de tentativa de estupro contra uma jovem de 23 anos, no Rio. A audiência está marcada para o dia 8 de fevereiro. A sessão já havia sido agendada pelo juiz Rudi Baldi Loewenkron, da 34ª Vara Criminal, no ano passado.

O ex-militar está detido desde o início de novembro de 2022 e, por determinação da Justiça, seguirá preso aguardando a primeira audiência contra seus crimes.

RELEMBRE O CASO

De acordo com as investigações da Justiça, Monteiro teria conhecido a vítima na reinauguração de uma boate na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, em julho de 2022. Após a reabertura do local, eles saíram para casa de um amigo no Bairro do Joá, na Zona Sul da cidade.

Logo após chegarem na casa do amigo, Gabriel teria usado uma arma de fogo e de violência para obrigar a vítima a ter relações sexuais com ele.

Fonte: Pleno News/Foto: Câmara Municipal do Rio de Janeiro