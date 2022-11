Detran alerta para riscos de acidentes de trânsito no período chuvoso

O chamado “inverno amazônico” já deu sinais e deve se intensificar nos próximos meses, com maior incidência de chuvas em nossa região. O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) alerta e condutores para redobrarem os cuidados nas vias, pelo risco de aquaplanagem e redução de visibilidade em dias chuvosos.

O condutor Ewerthon Lima conhece de perto os perigos de dirigir durante a chuva. “As principais implicações que acontecem são a dificuldade de dirigir na chuva por conta da visão e manter o controle do carro. Uma certa vez, sofri um pequeno acidente onde eu estava dirigindo e o carro acabou perdendo aderência com o asfalto por conta da água. Acabou que perdi o controle e ele foi para o acostamento da rua. Hoje em dia, eu tenho um cuidado redobrado com isso. Geralmente, quando a chuva está muito forte, eu paro em um lugar seguro até melhorarem as condições para dirigir”, afirma o condutor.

A primeira conduta a ser tomada em caso de chuva é ligar as luzes baixas para que o veículo seja visualizado por outros motoristas, pedestres e ciclistas. Para melhorar a visibilidade é necessário manter acessórios como limpadores de para-brisa em boas condições de limpeza e funcionamento.

Além disso, é preciso reduzir a velocidade para que o veículo responda de forma adequada em caso de freadas e não perca estabilidade e aderência dos pneus em relação ao solo.

A aquaplanagem é o fenômeno no qual os pneus não conseguem remover a lâmina de água e, literalmente, perdem o contato com a pista. Nessas situações, os condutores devem segurar firmemente o volante ou guidão, sem virá-lo. Rodas dianteiras viradas para um dos lados podem levar ao capotamento quando a aderência voltar a existir entre os pneus e a pista. É preciso desacelerar o veículo e diminuir a velocidade, e jamais frear bruscamente, pois se as rodas estiverem travadas no momento que voltar o contato com a pista, o veículo se desgovernará.

Coordenador de Operação e Fiscalização do Detran, Ivan Feitosa orienta como os condutores devem proceder. “Manter uma distância segura do veículo à frente, pois nessas condições a frenagem é realizada com tempo maior até a parada do veículo. Controle de velocidade, pois o excesso resulta em tempo de reação maior para o condutor parar o veículo. Evitar áreas alagadas, que podem conter bueiros e buracos que danificarão o veículo. Em caso extremo de passagem em áreas alagadas, procurar fazer de forma cautelosa”, alerta.

Em cidades com maior arborização, como é o caso de Belém, é preciso também estar atento às árvores que podem cair e também oferecer riscos às pessoas e veículos, principalmente se também atingirem a rede elétrica, o que aumenta os riscos de descargas elétricas.

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro