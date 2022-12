Detran alerta sobre alcoolemia, excesso de velocidade e documentos em atraso de condutores na estrada

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) alerta os condutores sobre os riscos nas estradas neste fim de ano quando o fluxo nas vias é mais intensificado. Desde o dia 23 de dezembro o órgão vem realizando ações de fiscalização que faz parte da operação Festas Seguras.

O Detran recomenda aos condutores para ficarem atentos quando pegarem a estrada, pois a alcoolemia, o excesso de velocidade e a exigência dos documentos do condutor e do veiculo são alvos da fiscalização do Detran. A alcoolemia é um dos fatores de riscos que mais causa sinistros de trânsito neste período.

O órgão realiza diariamente a Operação Lei Seca nas principais rodovias, especialmente a BR-316, a PA-391 e a PA-444. Ao todo, são 271 agentes de fiscalização divididos em 26 municípios, distribuídos em pontos estratégicos para efetuarem o teste do etilômetro.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a penalidade para a infração, considerada gravíssima, é detenção de seis meses a três anos, multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão ou proibição de dirigir.

Foto: Alex Ribeiro / Ag. Pará

O Departamento de trânsito também chama atenção para o excesso de velocidade, uma das infrações mais recorrentes nas estradas do Pará. Os condutores devem estar atentos para o limite de velocidade permitido em cada via indicado nas placas de sinalização. O Detran dispõe de equipamentos eletrônicos de controle de velocidade localizados em vários pontos das rodovias estaduais.

“O condutor flagrado pelos radares cometendo esta infração será autuado automaticamente, com multa e pontos na carteira”, alerta o diretor técnico-operacional do Detran Bento Gouveia.

Segundo o CTB, condutores flagrados dirigindo em até 20% acima do permitido, serão autuados em R$ 130,16 além de perderem 4 pontos na CNH. Velocidade de 20% a 50% acima do permitido, a infração grave incorre em 5 pontos na CNH e multa de R$ 195,23, e acima de 50% do permitido a infração é considerada gravíssima, com 7 pontos na CNH e multa de R$ 880,41.

Dados

No ano de 2021, o mês de dezembro, registrou 102 infraçoes de condutores dirigindo sob efeito de álcool só no município de Salinópolis, uma das regiões mais procuradas nas festas de final de ano. No mesmo período foram registradas também 738 infrações por excesso de velocidade acima da média permitida. O órgão irá intensificar as ações de fiscalização nas estradas para que esses números sejam reduzidos este ano. O Detran reitera a importância dos cuidados nas estradas para uma viagem segura.

O diretor técnico-operacional também alerta para a documentação do veículo e do condutor, que costumam liderar as infrações na Operação Festas Seguras. “A fiscalização estará atenta a condutores sem CNH ou com o documento vencido, bem como ao licenciamento anual do veículo que deve estar em dia. A recomendação a quem vai pegar a estrada é conferir todos esses documentos e, em caso de atrasos, procurar se regularizar antes de viajar”, explica.

Foto: David Alves / Ag.Pará