Detran alerta sobre os prazos de renovação de CNH vencidos durante o período de pandemia

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) informou nesta terça-feira, 04, que os condutores paraenses devem ficar atentos ao prazo para renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida durante o período de pandemia, que segue o cronograma da Deliberação 251 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), estabelecendo prazos para renovação das CNHs vencidas em outubro de 2021 têm prazo de renovação até o próximo dia 30 deste mês.

No órgão, o serviço de renovação de CNH está funcionando normalmente, sendo realizado diariamente pelos condutores do estado. Para a realização da renovação, é necessário acessar o site detran.pa.gov.br e na aba “serviços de habilitação”, fazer o agendamento para o atendimento de balcão para um dos postos de atendimento, onde será atendido com a emissão do boleto de renovação ou imprimir diretamente pelo site.

Após o pagamento e o aguardo da compensação, que pode ser de até 72 horas úteis, o condutor pode acessar novamente o site para o agendamento de biometria e após esta etapa, o agendamento de exame médico e psicotécnico, quando houver, aguardando a CNH em seu endereço de cadastro. O Detran esclarece que não haverá prorrogação de prazo e que a multa gravíssima para quem dirigir com a CNH vencida é de R$ 293,40, além de retenção do veículo.

Seguindo o cronograma da Deliberação 251, os próximos prazos de vencimento são:

Vencimento – Prazo

Outubro/2021

Até 31 de Outubro de 2022

Novembro/2021

Até 30 de Novembro de 2022

Dezembro/2021

Até 31 de Dezembro de 2022

Janeiro/2022

Até 31 de Dezembro de 2022

Imagem: Agência Pará