Detran atende cerca de 100 pessoas em mutirão de exames do Programa CNH Pai D’Égua

Um público estimado em 100 pessoas compareceu ao Ginásio Municipal de Ananindeua, o Abacatão, a maioria para fazer o exame de legislação visando a primeira habilitação. Segundo a coordenação do Detran no local, três turmas, em um total de 60 candidatos, realizaram as provas. Enquanto isso, do lado de fora do ginásio, foram realizados os exames práticos das categorias A, B e D.

A facilitação do acesso a CNH proporcionado pelo governo do Estado através do Detran foi elogiado pelo promotor de vendas Marcelo Muniz da Silva, 39 anos. Ele está adicionando a categoria D à sua CNH para poder dirigir van e agregar valor ao salário que recebe hoje. “Com tantas pessoas desempregadas, o fato de você vislumbrar uma ascensão profissional é muito estimulante”, avaliou.

Para a pedagoga Alexandra Rodrigues, a obtenção da categoria B trará facilidades no dia a dia. “A gente sabe que todos que estão aqui tem uma necessidade específica e essa oportunidade de fazer sem ônus é muito boa”, elogiou.

Por Eduardo Vilaça (DETRAN)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação