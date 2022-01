Detran atua no combate ao roubo de veículos no interior do estado

Neste período de janeiro os municípios que mais aconteceram roubos de motocicletas foram em Rurópolis, Nova Timboteua, Viseu, Medicilândia, Itaituba e Santa Maria do Pará. O departamento de trânsito do estado (Detran) vem intensificando a fiscalização de veículos no interior do estado.

De acordo com informações a Gerência de Operações e Fiscalização de Trânsito das Ciretrans “A” ( Circunscrição Regional de Trânsito), entre os dias 01 e 26 de janeiro, foram recuperados 15 motos nos municípios já mencionados.

Todos os meses o Detran vem atuando com fiscalizações nos municípios com o objetivo de levar mais segurança, devido á frequência com que são flagrados condutores de veículos irregulares, dirigindo sem capacete, sem habilitação ou pendencias na CNH.

Rurópolis lidera o município com mais ocorrências registradas, seis ocorrências contabilizadas entre os dias 20 e 23 de janeiro.

As motocicletas furtadas foram recuperadas pela equipe dos agentes de fiscalização de Itaituba. Um dos veículos estava sem placa e com registro de furto / roubo. Ao consultarem o sistema, os agentes verificam que moto foi furtada em junho de 2019 na cidade de Manaus, no Amazonas.

Em Santa Maria do Pará, três motos foram apreendidas sem placas e com número do motor e chassi adulterado, a operação foi realizada pelo Detran com a Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal. Os condutores do veículo ao avistarem os agentes de fiscalização, abandonaram os veículos com a chave no contato.

Os outros municípios tiveram em menor escala ocorrências de furtos de motocicletas, cotaram com a ação das equipes de agentes de fiscalização de Capanema, Altamira e Itaituba, em que foram realizadas as operações em conjunto com a Polícia Militar.

