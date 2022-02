Detran capacita condutores de veículos de emergência que atuam em Marituba

A turma composta por 25 servidores da Guarda Civil Municipal adquire conhecimentos de acordo com as exigências e atualizações do Código de Trânsito Brasileiro

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) está formando mais uma turma de profissionais da área. Por meio da Coordenadoria de Educação de Trânsito (CED), o órgão realiza até o próximo dia 25 de fevereiro, em Marituba, município da Região Metropolitana de Belém, a primeira edição do Curso para Condutores de Veículos de Emergência (CCVE). A turma é composta por servidores da Guarda Civil Municipal que atuam na segurança pública, conduzindo viaturas de emergência. Ao todo, 25 integrantes da GCM serão capacitados.Os primeiros módulos ministrados pelo instrutor Afonso FrançaFoto: Asdecom/Detran

O objetivo é qualificar os servidores municipais de acordo com as exigências e atualizações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Segundo as normas do Código, fazem parte dessa categoria veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, viaturas policiais, de fiscalização e operação de trânsito e ambulâncias. Além da legislação determinada, o Código sugere comportamento seguro, empatia e preocupação por parte dos motoristas com toda a população que trafega nas vias públicas.

Afonso França, instrutor do Detran, ministrou o primeiro e o segundo módulos com abordagens sobre legislação de trânsito e direção defensiva. Segundo ele, com esse conteúdo os alunos aprendem sobre comportamento preventivo ao conduzir veículos de emergência, como evitar colisão, respeito à sinalização e equilíbrio emocional para cada ocorrência.

O terceiro e quarto módulos serão ministrados pelo professor Heldecir Lima. Os alunos devem aprender acerca de normas de primeiros socorros, respeito ao meio ambiente e convívio social no trânsito. Ao término de cada módulo os agentes de segurança vão realizar uma prova prática, para serem avaliados sobre o conhecimento teórico adquirido.

Foto: Asdecom/DetranSubinspetor Calandrini: curso é uma oportunidade de adquirir novos conhecimentosSegurança de todos – O subinspetor Calandrini, da Guarda Municipal de Marituba, realiza rondas diárias pelo município. Ele avalia o curso como uma oportunidade importante para que os agentes adquiram novos conhecimentos. “O curso é maravilhoso, e está nos orientando sobre como dirigir com uma visão mais ampla do trânsito, atentando para a segurança de todos”, disse.

Na opinião da guarda municipal Dulian Pinheiro, o curso agrega informações muitas vezes desconhecidas de quem atua nas ocorrências. “Muitas vezes somos chamados e temos que chegar com muita rapidez ao local do sinistro. A gente está aprendendo aqui a ter uma visão ampla da segurança, a ter empatia e preocupação com todos que estão a nossa volta”, ressaltou.

Por Leidemar Oliveira (DETRAN)