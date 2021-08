Detran credencia empresa para realizar vistoria veicular em Uruará, Novo Progresso e Itaituba

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Pará (Detran) credenciou a empresa que ficará responsável por realizar os serviços de vistoria de identificação veicular (ECV), nos municípios de Uruará, Novo Progresso e Itaituba, no sudoeste do estado.

O serviço de vistoria veicular é um dos mais procurados no órgão em todo território paraense. A manutenção da frota é obrigatória e a vistoria realizada pelos Detrans de todo o Brasil serve para atestar se os automóveis estão em condições seguras para o uso. Para atender a demanda, o Detran descentralizou o atendimento, sobretudo no interior do estado.

Uruará, Novo Progresso e Itaituba ainda estavam com credenciamento aberto para os serviços de ECV. Mas com o credenciamento da empresa Emerson Vistoria Veicular Eireli, que atendeu as exigências legais, mediante à apresentação de documentação necessária, essas cidades vão poder agora oferecer esse atendimento ao usuário do Detran.

A empresa prestadora do serviço vai exercer a atividade de Empresa Credenciada em Vistoria (ECV) pelo período de cinco anos, a contar com da data da publicação da portaria no Diário Oficial do Estado.

No município de Uruará, a empresa Emerson Vistoria Veicular Eireli, terá o nome fantasia Objetiva Vistoria Veicular e vai fazer atendimento à população na rua Pernambuco, 53, bairro Vila Brasil.

Já em Novo Progresso, a sede da empresa está localizada na Avenida Pará, 2075, no bairro Vista Alegre.



E no município de Itaituba, os atendimentos serão feitos na avenida Bruno Juarez Correa, 0, 18ª Rua, no bairro Bom Remédio.

Fonte: O Estado Net