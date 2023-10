Detran disponibiliza mais de 460 veículos para leilão no Pará

Nos próximos dias 30 e 31 de outubro, o Departamento de Transito do Pará (Detran) realiza o 12° leilão virtual de veículos. Entre os automóveis disponibilizados estão, caminhonetes, caminhões, ônibus, motocicletas e ciclomotores. Os veículos estão no parque de retenção do órgão em Belém e nos municípios de Santarém, Itaituba, Altamira, Marabá e Parauapebas.

O leilão será realizado de forma online e para participar os interessados devem realizar um cadastro prévio, em até 48 horas antes do horário do início do certame. As inscrições devem ser realizadas no site da empresa Vip Leilões, organizadora do processo. O edital completo com todas as informações relacionadas a documentos, regras e relação de veículos pode ser acessado exclusivamente no Detran (www.detran.pa.gov.br) ou da Vip Leilões (www.vipleiloes.com.br).

Ao todo serão 467 veículos disponibilizados no leilão em situação de sucata e também conservados. As sucatas dividem-se em aproveitáveis e inaproveitáveis com motor inservível – quando não possuem mais o direito de voltarem a circular, sendo destinados ao comércio de peças e componentes. Já os lotes de conservados possuem a possibilidade de voltar a circular.

Em Belém, Santarém, Itaituba e Altamira, o leilão ocorre no dia 30, e em Marabá e Parauapebas, no dia 31. Os veículos leiloados foram removidos durante ações de fiscalização de trânsito e se encontram no parque de retenção do órgão há mais de 60 dias. Os lances iniciam com valores entre R$ 100 e R$ 30.600.00 Os interessados também podem visitar os parques de retenção para avaliar os veículos pessoalmente, conforme o calendário a seguir:

Visitação

Região Metropolitana de Belém

Local: Rodovia Alça Viária, Km 01, nº. 888, Marituba.

Dias: 25, 26 e 27 de outubro.

Horário: de 9h às 17h.

Santarém

Local: Rua Santana, nº 474, entre as Ruas Maracangalha e 24 de outubro, bairro Salé

Dias: 25, 26 e 27 de outubro.

Horário: de 9h às 17h.

Itaituba

Local: Rodovia Transamazônica Km 04 – Ao lado do Parque de exposição – Hélio da Mota Gueiros

Dias: 25, 26 e 27 de outubro.

Horário: de 9h às 17h.

Marabá

Local: Rodovia BR 222 Km 03 – S/N, Bairro: São Félix Parauapebas – Rodovia Rodovia Saruk Salmen, km 04, Bairro: Zona Rural

Dias: 25, 26 e 27 de outubro.

Horário: de 9h às 17h.

Foto: Asdecom/Divulgação