Detran e ONU concluem I Ciclo de Treinamentos de Fiscalizações

Projeto ‘Fortalecimento da Fiscalização do Trânsito Rodoviário’ busca a padronização da fiscalização no trânsito

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) vem aperfeiçoando as técnicas de fiscalização de trânsito com o intuito de tornar as abordagens mais visíveis, objetivas e com melhores resultados para a segurança viária. O modelo de alta visibilidade e eficiência é inspirado em outros países europeus e norte-americano e é um dos focos do Projeto “Strengthening Road Traffic Enforcement in Brazil”, em tradução para o português, Fortalecimento da Fiscalização do Trânsito Rodoviário no Brasil, realizado pelo Detran em parceria com o Fundo para a Segurança Viária da Organização das Nações Unidas (ONU).

Realizado desde o ano de 2020, o projeto encerrou nesta sexta-feira (29) o primeiro ciclo de 10 treinamentos dos agentes de fiscalização do Detran. Nesta primeira fase, 320 agentes de Belém, Santarém e Marabá foram treinados, atendendo estrategicamente a todas as principais circunscrições regionais de trânsito do estado.

“A décima turma mostra ao menos dois aspectos importantes do projeto. Houve uma mudança significativa e consolidada na prática dos agentes. Outro é que o nível de confiança deles é quase 100%. Ou seja, nossos agentes estão seguros quanto à aplicação da lei, então o que tínhamos planejado conseguimos cumprir”, avalia o assessor técnico do Detran e membro da comissão operacional do projeto, Luiz Otávio Miranda.

O projeto tem como premissas a padronização da fiscalização, a criação de uma referência de apresentação do Detran na via pública e ainda a adoção de uma abordagem projetada de dissuasão. A cada treinamento teórico e prático, os agentes atualizam o conhecimento sobre as normas de trânsito e discutem estratégias para aperfeiçoar as operações, especialmente a fiscalização da alcoolemia e do excesso de velocidade, que estão entre os principais fatores de risco de acidentes. Para o Detran, todos esses elementos buscam o resultado final do projeto que é promover mudança de comportamento ilegal no trânsito.

Segundo Luiz Otávio, os treinamentos continuam até agosto, quando encerra o projeto, tendo o uso de cinto de segurança por todos os usuários do veículo como um tema adicional dos próximos encontros. A justificativa, de acordo com o assessor, é o excesso de acidentes com vítimas registrados ultimamente devido ao não uso do cinto pelos passageiros.

Até agosto todos os agentes devem passar pela capacitação e ainda atualizar o conhecimento principalmente para as primeiras turmas. Outra estratégia é identificar potenciais multiplicadores que vão continuar nas atualizações a partir da conclusão do projeto.

Para os agentes que já participaram das aulas, o momento é de aperfeiçoar o trabalho operacional. “Pra nós, agentes de trânsito, é uma satisfação participar do curso que tem como base as experiências exitosas de outros países, e também segurança para abordar o condutor”, comentou a agente Alice Reis. Para a agente Eliana Ramos, o curso insere o Detran no padrão internacional de fiscalização de trânsito. “Esse treinamento de caráter internacional baliza o nosso trabalho para uma fiscalização focada nos índices de acidentes com técnicas que deram certo em outros países, e isso tudo nos fazer crescer como profissionais e contribui para alcançarmos o nosso maior objetivo que é a garantia de um trânsito mais seguro à população”, acrescenta.

O Projeto Strengthening Road Traffic Enforcement in Brazil é supervisionado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) e monitorado por órgãos da sociedade civil, a exemplo da Associação Paraense de Motociclistas (Aspamoto) e do Conselho Estadual de Trânsito.

