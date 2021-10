Detran fará ação itinerante de veículos em Marajó

Nesta quinta-feira (14), a partir das 08h00, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) irá promover em Breves, no Marajó, a primeira ação itinerante para regularização de veículos, realizada pelo órgão no Estado. serão 14 dias de ação em que a população poderá contar com serviços de primeiro emplacamento, transferência de propriedade e jurisdição, e licenciamento anual.

Os serviços já são ofertados regularmente pela Circunscrição Regional de Trânsito de Breves, sendo que a ação itinerante objetiva tornar o Detran mais presente na região, regularizando o maior número possível de veículos e levando serviços mais próximo à população, sem haver a necessidade de se deslocar para outras localidades.

O Detran Itinerante também atenderá os usuários de Curralinho, Melgaço, Portel, Anajás, Bagre e Gurupá.

As pessoas que pretende ter acesso ao serviço, pode se direcionar ao Quartel do Exército Tiro de Guerra, até o dia 27, no horário de 8h às 17h, incluindo os finais de semana. A equipe do Detran também fará vistorias, emissão de boletos e estampagem de veículos, caso haja necessidade.

Foto: Ascom / Detran PA