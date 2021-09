Detran faz importante pesquisa para melhorar as condições de usuários vulneráveis no trânsito

A Coordenadoria De Planejamento Do Departamento De Trânsito Do Estado (Detran) está fazendo um importante pesquisa de projeto chamado “Percepção dos usuários vulnerários no trânsito sobre a segurança viária no Pará”, que tem como objetivo alinhar o perfil estatístico da percepção dos usuários vulneráveis no trânsito, como no caso de pedestres, ciclistas, idosos e pessoas com deficiência.

Os municípios que apresentaram um maior caso de vítimas de trânsito nos últimos anos foram prioridades para iniciar a pesquisa como foi o caso de São Félix do Xingu e Xinguara, na qual apresentaram altos índices de acidentes e problemas relativos ao trânsito. Os demais municípios do estado também receberão a equipe do Detran em breve.

A pesquisa contribui com o projeto Strengthening Road Traffic Enforcement in Brasil (Fortalecimento da Fiscalização Do Tráfego Rodoviário no Brasil), da Organização Das Nações Unidas (ONU), além de contribuir para ações concretas que contribuam para o alcance das metas relacionadas á segurança viária dos Objetivos De Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Foto: Ascom / Detran

Jornalista: Marina Moreira