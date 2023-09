Detran finaliza Semana Nacional de Trânsito com seminário para agentes de fiscalização

Para finalizar a programação da Semana Nacional de Trânsito, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) iniciou, na manhã desta segunda-feira, 25, um seminário de qualificação para agentes de operação e fiscalização de trânsito sobre o uso de balanças, radar estático e talonário eletrônico, com foco em apresentar as tecnologias em curso implementadas pelo órgão visando a otimização das ações e garantia da segurança viária da população.

Bento Gouveia, diretor técnico operacional do Detran, destaca a importância do repasse de conhecimento aos agentes. “Nós entendemos que a tecnologia vem para ajudar no processo de gestão do trânsito e esse seminário traz justamente a perspectiva de se falar sobre a importância da fiscalização eletrônica, o estudo da engenharia, a importância da implantação de radares e os estudos técnicos para que os agentes entendam e compreendam que a tecnologia é uma ferramenta que está fazendo uma transformação no trânsito do mundo”

“Não é só sobre os equipamentos em si, mas, principalmente, pelas legislações que regulamentam o funcionamento desses equipamentos, até para que o agente, quando estiver em operação, saiba como operar e, acima de tudo, quando houver a necessidade, realizar a autuação”, pontua o assessor técnico da Diretoria Técnico Operacional, Carlos Valente.

Até a próxima quarta-feira (27), a programação visa contribuir na formação dos agentes para o fator humano no trânsito com o uso de tecnologias, para que estas se tornem aliadas no processo de gerenciamento e controle de velocidade, elemento fundamental para reduzir não só a quantidade como também a gravidade de acidentes de trânsito, além da qualificação técnica sobre legislação, operação de sistemas do radar estático, balanças e autuações através do uso de talonário eletrônico.

O evento conta com a maciça participação de agentes de fiscalização que atuam em todo o estado. “Avalio extremamente positivamente esta ação, dado que as tecnologias estão aí justamente para ajudar a sociedade no seu desenvolvimento e a aplicação da tecnologia na gestão do trânsito. O curso traz uma gama de informações que vão ser úteis no dia-a-dia, desde o controle de fluxo, velocidade, flagrante de veículos em situação irregular, condutores e alertas relacionados à segurança pública como roubo e furto” relata Wladimir Batista, de Santarém

O conteúdo ressalta a importância da tecnologia eletrônica como ferramenta de melhoria do processo da operação e fiscalização do trânsito, dados de tráfego para a melhoria da gestão do trânsito, legislação específica sobre controladores e redutores de velocidade, equipamento de pesagem e talonário eletrônico, além de demonstrações práticas sobre o uso dos equipamentos.

Imagem: Agência Pará de Notícias