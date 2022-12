Detran flagra condutor embriagado e suspeito de contrabando na BR-316

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) autuou, no último domingo (26), um condutor por dirigir sob influência de álcool e importação de mercadoria proibida no Km 04 da BR-316. O procedimento criminal foi realizado em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) dentro da intensificação das atividades de fiscalização durante Operação Festas Seguras 2022.

O condutor foi abordado pelo agentes de fiscalização de trânsito do órgão pois estava conduzindo o veículo de maneira irregular, gerando ameaça aos demais condutores, e se constatou mais tarde que se encontrava visivelmente alterado e embriagado. Após a abordagem inicial, foi conduzido ao posto de fiscalização do Detran, se recusando a realizar o teste com o etilômetro.

Já no posto, os agentes realizaram uma vistoria no veículo, onde encontraram 58 pacotes de cigarro e solicitaram apoio da PRF para a realização dos procedimentos cabíveis. O veículo também foi removido das vias por estar em mau estado de conservação e com o licenciamento em atraso.

Nesta ocasião, o condutor foi autuado por dirigir sob influência de álcool, disposto no artigo 306 do Código de trânsito Brasileiro e 334 A do Código Penal, importar ou exportar mercadoria proibida.

Também durante a operação, os agentes registraram a queda de uma árvore na PA-391, via de acesso ao distrito de Mosqueiro, devido às fortes chuvas no local. A queda obstruiu a passagem de veículos e interrompeu o tráfego por alguns momentos, até os próprios agentes, junto aos moradores e pessoas que passavam pelo local, realizarem a retirada da árvore e desobstrução da via.

A Operação Festas Seguras 2022 mobiliza 271 agentes de fiscalização do órgão, distribuídos por 26 municípios, e prossegue até o dia 9 de janeiro.

Texto de Leandro Oliveira /Ascom Detran

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação