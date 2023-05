Detran forma mais de 500 multiplicadores em Educação para o Trânsito no interior

Disseminar boas práticas no trânsito para ampliar a segurança viária em todo o estado é o principal objetivo do Curso de Formação de Agentes Multiplicadores em Educação para o Trânsito. A iniciativa do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) tem proporcionado a ampliação de atitudes seguras nas vias e rodovias do Pará.

De janeiro a abril deste ano, 520 pessoas receberam a formação do órgão nos municípios de São Miguel do Guamá, Irituia, Aurora do Pará, Mãe do Rio, Moju, Tailândia, Paragominas, Ipixuna do Pará, Breves, Melgaço, Bragança, Quatipuru, Primavera, Portel, Tracuateua e Augusto Corrêa.

Foram formados servidores públicos, profissionais liberais, profissionais do trânsito e lideranças comunitárias. O curso tem carga horária obrigatória e aborda disciplinas relacionadas à atualização da legislação de trânsito, ética e cidadania, noções de legislação de trânsito, comportamento seguro no trânsito, diretrizes e metodologia de educação para o trânsito e práticas pedagógicas. Ao final de cada curso os alunos participam de uma aula prática para aplicar na via o conhecimento adquirido na grade teórica.

O curso provoca reflexões, debates e trocas de experiências, assim como amplia conhecimentos sobre teorias, técnicas e recursos utilizados nas ações de educação para o trânsito. “É uma formação necessária, pois o Detran não está o tempo todo presente nos 144 municípios, então esses multiplicadores são os nossos ‘braços’ em cada cidade, disseminando o que aprenderam com a nossa equipe e ensinando no dia a dia aos seus familiares, colegas de trabalho e amigos como adotar um comportamento seguro no trânsito”, explica a diretora geral do Detran, Renata Coelho.

Morador da cidade de Portel, na região do Marajó, Lenon Gonçalves, participou do curso e afirma que a formação é importante para educar a população local. “Foi uma satisfação enorme receber esse treinamento e multiplicar o que aprendemos em casa e no nosso ambiente de trabalho. Comportamento seguro, equipamentos obrigatórios, lesgialação atualizada são conteúdos essenciais para fazermos do trânsito da nossa cidade um espaço de convivência harmoniosa para todos”, avalia.

Segundo a gerente da escola pública de trânsito do Detran/Pa, Jomaine Marinhos dos Santos, o Curso de Agente Multiplicador em Educação para o Trânsito continua a partir do mês de junho de 2023 e ainda percorrerá os municípios de Concórdia do Pará, Mocajuba, Almeirim, Monte Dourado, Santarém, Mojuí dos Campos, Bujaru, Acará, Ponta de Pedras e posteriormente os demais que serão atendidos, conforme a demanda solicitada pelos municípios.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação