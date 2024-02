Detran garante fluidez de veículos na saída da capital

O fluxo de veículos deixando a capital paraense pela BR-316 segue intenso na tarde de hoje (10), de acordo com a equipe de fiscalização do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran).

Segundo o coordenador de operações do Detran, Ivan Feitosa, a movimentação de veículos já apresenta variação: “no início do dia, tivemos pontos de lentidão desde o KM 04, com um fluxo intenso de veículos. Já durante a tarde de hoje, a quantidade de carros diminuiu, mas a velocidade também foi reduzida devido a chuva. A tendência é que a movimentação fique cada vez menor, gradativamente”.

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) reforçou o efetivo de agentes de fiscalização na BR-316. O objetivo é garantir segurança e fluidez no trânsito para quem está deixando a capital para passar o Carnaval no interior do estado. Este ano, a Operação Carnaval do Detran conta com 320 agentes em 17 municípios, 40 deles fazem o monitoramento na BR-316, tanto na saída como na entrada da cidade.

A estimativa do Detran para este sábado é que cerca de 45 mil veículos passem pela rodovia. A BR-316 passou por adaptações para garantir maior fluidez. De acordo com o planejamento, as duas pistas de pavimento rígido do BRT Metropolitano poderão ser utilizadas na saída e retorno e na entrada dos desvios sob a orientação dos agentes, conforme a necessidade.

Os agentes estâo concentrados ao longo da BR. Em Marituba, o trânsito tende a ficar mais lento em razão das faixas de travessia de pedestres, o que requer maior atenção dos condutores.

Este ano, a fiscalização do Detran está atenta aos principais fatores de risco de sinistros, especialmente à ingestão de bebida alcoólica e direção e excesso de velocidade. Além disso, os agentes estarão atentos ao uso do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo, ultrapassagem perigosa e uso do celular pelo condutor.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação