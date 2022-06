Detran implanta digitalização de documentos no Cinetran de Santarém, no oeste do Pará 

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) iniciou o processo de digitalização dos serviços de habilitação de condutores e serviços de veículos, atualizando gradativamente as ferramentas de gestão.

A medida prevê a garantia do controle, transparência, agilidade e acesso à informação. Inicialmente, a autarquia realiza desta forma , a total digitalização do acervo documental da Ciretran de Santarém.

Por meio do trabalho executado, o Detran tem como objetivo proporcionar o acesso devido aos dados , de maneira mais rápida para os setores de habilitação e veículos, sendo para consulta interna ou consulta externa.

“A diligência vai gerar economia de gastos com a logística de armazenamento e transporte dos documentos, maior otimização do espaço físico da autarquia , com segurança e conservação dos documentos, além da agilidade na consulta e localização das informações por aqueles que assim necessitarem. Pois desta maneira seguimos pensando em ações que tragam cada vez mais eficiência e melhorias ao serviço público”, ressaltou Renata Coelho, diretora-geral do Detran.

Em breve, o Detran iniciará o processo de digitalização nas demais unidades por todo o Pará.

*Texto de Luana Taveira (Ascom / Detran)

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação