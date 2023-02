Detran inicia ações de fiscalização em vários pontos de Belém

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) iniciou, na tarde desta segunda-feira (06), uma série de ações de fiscalização em Belém. As ações se concentram primeiramente na Rodovia do Tapanã e Avenida Padre Bruno Secchi, pontos considerados críticos pelos órgãos de segurança. Posteriormente, os fiscais atuarão em outros locais. O objetivo é coibir veículos circulando com licenciamento em atraso. Belém é um dos municípios com maior número de inadimplentes.

Para maior efetividade, o Detran conta nas viaturas com um sistema de câmera móvel de videomonitoramento, para verificar o fluxo de veículos no local da ação e identificar veículos com licenciamento em atraso e outras situações em desacordo com a lei.

“Iniciamos aqui no Tapanã justamente por ser próximo à sede do órgão, e seguiremos com diversas ações, onde não será observado somente o licenciamento, mas todos os demais comportamentos inadequados no trânsito, para que tenhamos assim um trânsito mais seguro na nossa capital”, informou o diretor Técnico Operacional do Detran, Bento Gouveia.

Texto: Leandro Oliveira – Ascom/Detran

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação