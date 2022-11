Detran inicia Curso de Capacitação para gestores de Trânsito em Bragança

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) iniciou, na manhã desta segunda-feira (21), a sexta turma do Curso de Capacitação para Gestores Municipais de Trânsito em Bragança. Realizado no auditório da Unidade Básica de Saúde (UBS), o curso conta com a participação de profissionais do trânsito de diversos municípios da região.

O objetivo do curso é capacitar gestores municipais e profissionais do trânsito sobre os aspectos legais e institucionais da municipalização de trânsito, ressaltando a importância da tríade educação, sinalização e fiscalização, visando o fortalecimento da integração do Detran com os municípios, além de proporcionar a aquisição de conhecimentos sobre trânsito de forma integrada à realidade, para a compreensão da importância de prevenção de acidentes, acessibilidade, mobilidade urbana e qualidade de vida.

Além de Bragança, o curso conta com representantes de Capanema, Augusto Corrêa e Viseu. Mesmo os municípios que ainda não possuam órgãos executivos de trânsito ligados ao Sistema Nacional de Trânsito são convidados a participar do curso e entenderem melhor sobre a importância do processo de municipalização.

“O curso tem dado uma dinâmica interessante porque as pessoas acabam tendo uma união entre os órgãos de trânsito, tirando dúvidas entre eles sobre a realidade local, então entendemos que este formato não é somente uma troca entre os formadores do Detran e os participantes, mas uma troca de experiências, o que é uma grande contribuição que este curso está dando ao Estado na construção de um trânsito mais seguro” afirma o diretor técnico operacional do Detran, Bento Gouveia.

O curso tem carga horária de 40 horas-aula, divididas em cinco dias, e trabalha aspectos como educação para o trânsito, noções de engenharia de tráfego e sinalização viária, fiscalização e operação de trânsito. A formação encerra na tarde de sexta-feira (25).

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom/Prefeitura de Bragança