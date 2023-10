Detran inicia Operação Círio 2023 com apoio de 320 agentes nas procissões

Visando a segurança viária da população, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) estará presente nas principais procissões da quadra nazarena durante a Operação Círio 2023 com orientações, atividades educativas e um trabalho integrado com os demais órgãos de segurança pública para a garantia da fluidez no trânsito neste período.

Um efetivo de 320 agentes de fiscalização de trânsito atuarão nas diversas romarias a partir desta semana, quando ocorre o Traslado da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré de Belém para Ananindeua e Marituba, onde o órgão integra o eixo de Segurança Pública.

“O Detran terá um trabalho fundamental durante toda a programação do Círio para que tudo saia como o planejado e a população tenha segurança nos trajetos”, conta a diretora-geral do Detran, Renata Coelho.

No sábado (7), durante a Romaria Rodoviária, o Detran estará no apoio à Secretaria de Mobilidade Urbana (SeMob) para a desobstrução dos acessos no distrito de Icoaraci, bem como a obstrução de vias secundárias. O trabalho consiste em desobstruir vias, fechar cruzamentos e orientar o trafego para evitar sinistros de trânsito e garantir a fluidez da procissão.

Ainda no sábado, o Detran atua preventivamente e ostensivamente na barreira da Moto Romaria, sendo um dos principais destaques da atuação do órgão durante toda a programação. O objetivo é garantir a segurança dos promesseiros e coibir infrações de trânsito nas vias que antecedem a procissão, principalmente o uso de motocicletas com silenciador defeituoso e irregular, condutores sem capacete de segurança, veículo com excesso de passageiro (principalmente crianças no tanque de combustível), conduzir veículo sem placa ou com a placa parcialmente ou totalmente coberta, veículo realizando manobras perigosas e condutor sob influência de álcool. O órgão também realiza o bloqueio de vias nos 2,5 km que compõem o trajeto.

“A fiscalização atende a um pedido da Diretoria do Círio e da Polícia Militar para que a Moto Romaria possa ocorrer com a máxima segurança para quem está na procissão fazendo sua homenagem à Nossa Senhora de Nazaré”, explica Ivan Feitosa, coordenador de Operações do Detran.

Nas duas procissões principais, Trasladação e Círio, o Detran estará no apoio aos órgãos de segurança pública e realizando o bloqueio de vias em pontos do percurso.

Texto: Leandro Oliveira/Ascom Detran

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação