Detran inicia Operação Corpus Christi nesta quarta-feira

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) inicia, nesta quarta-feira (2), a Operação Corpus Christi deste ano, que visa a garantir a segurança viária das pessoas que se deslocarem aos balneários e municípios do interior durante esse feriado prolongado.

No total, 250 agentes de fiscalização de trânsito atuarão em 22 municípios em todas as regiões do Pará, com ações preventivas, educativas e repressivas. Na entrada e saída da capital, a rodovia BR-316, 50 agentes distribuídos em turnos de serviço atuarão 24 horas para garantir a fluidez no trânsito. Agentes também estarão distribuídos nas balanças de Marituba e Tailândia diuturnamente.

As equipes também atuarão no controle de tráfego intermunicipal e no apoio na fiscalização de locais como praias, igarapés, balneários, clubes e similares que se encontrarem em desacordo com o decreto estadual 800/2020, que visa o restabelecimento econômico gradativo e seguro, no âmbito do Estado do Pará, definido segundo a capacidade de resposta do Sistema de Saúde e os níveis de transmissão da Covid-19, por meio da aplicação de medidas de distanciamento controlado e protocolos específicos para reabertura e funcionamento gradual de segmentos de atividades econômicas e sociais.

Os municípios de abrangência da operação são Belém, Ananindeua, Marituba, Tailândia, Salinópolis, Santa Bárbara e o distrito de Mosqueiro, Breves, Tucuruí, Abaetetuba, São Félix do Xingu, Barcarena, Bragança, Tailândia, Castanhal, Paragominas, Santarém, Itaituba, Marabá, Redenção, São João do Araguaia, Mojuí dos Campos, Igarapé-Miri, Rurópolis, Goianésia e Palestina do Pará.

Fonte: G1