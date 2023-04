Detran iniciará o ‘Maio Amarelo’ com ações no estacionamento do Mangueirão

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) inicia na próxima terça-feira (02) as ações da campanha Maio Amarelo 2023, que ocorre em todo o Brasil com o objetivo de debater a segurança viária e mobilizar a sociedade para a conscientização sobre redução de acidentes no trânsito. Este ano, a campanha completa 10 anos, e tem como tema “No trânsito, escolha a vida”.

Nacionalmente, a campanha é organizada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, instituição social sem fins lucrativos que desenvolve ações voltadas à redução dos elevados índices de ocorrências no trânsito brasileiro.

No Pará, o Detran é um dos órgãos parceiros do Observatório na realização da campanha, que enfatiza a redução de acidentes em todo o Estado, a partir da observação de fatores de risco, especialmente as ocorrências provocadas pelo não uso do capacete.

Em dezembro de 2018, a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou um relatório mostrando o aumento contínuo de mortes no trânsito, com 1,5 milhão de óbitos no mundo a cada ano. O documento destaca que pedestres e ciclistas representam 26% de todas as mortes no trânsito, enquanto motociclistas e passageiros atingem 28%.

Em 2021, o número de sinistros com motos no País bateu recorde, segundo dados da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet). No mesmo ano, o Sistema Único de Saúde (SUS), gastou R$ 15,78 bilhões com despesas médicas de acidentados por motos, segundo dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH).

Blitz educativa – No Pará, a programação de abertura do “Maio Amarelo” reunirá representantes de órgãos de trânsito federais, estaduais e municipais, associações de profissionais do trânsito, ciclistas, motociclistas, Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará, universidades e outros segmentos. A abertura será a partir de 09 h, no estacionamento do Estádio Mangueirão (entrada pela Avenida Augusto Montenegro). Haverá blitz educativa, distribuição de laços representativos do movimento e de material educativo com os principais fatores de risco.

A programação prossegue ao longo do mês, com a realização de simpósio sobre segurança viária e pit stop educativo na Avenida Centenário, para conscientizar motoristas e pedestres sobre a importância coletiva de garantir um trânsito seguro para todos. O Detran realizará ainda palestras nas empresas, orientação em escolas públicas de Belém, Ananindeua e Marituba (na Região Metropolitana), mesa-redonda sobre os desafios de ciclistas e motociclistas no trânsito, atividades lúdicas com crianças e outras ações.

Durante a abertura do evento, a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que está visitando comunidades e órgãos públicos de Belém, em preparação à grande procissão do dia 13 de maio, será levada em cortejo até a sede do Detran, onde será concedida bênção aos presentes.

Histórico – Em 11 de maio de 2011, a ONU decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito. Com isso, o mês de maio se tornou referência mundial para balanço das ações realizadas no planeta.

O amarelo simboliza atenção, e também a sinalização e advertência no trânsito. A campanha Maio Amarelo foi criada com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito.

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerrieiro/Ag Pará