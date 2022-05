Detran instala novas balanças de pesagem nas rodovias estaduais

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) iniciou a instalação de novas balanças de pesagem de veículos nas rodovias estaduais do Pará. O projeto de expansão do equipamento, que já é utilizado pelo Detran para controlar o tráfego de veículos pesados nas estradas, é denominado “Sentinela do Peso”. Desenvolvido em parceria com a Secretaria de Estado de Transporte (Setran), o projeto objetiva fiscalizar as estradas e rodovias, controlar o peso transportado por esses veículos e evitar danos à estrutura asfáltica das vias, além de acidentes com carga pesada.

Na última sesta sexta-feira (6), o diretor técnico-operacional do Detran, José Bento Gouvêa, juntamente com a equipe de engenharia de trânsito do órgão, recebeu uma das balanças a serem instaladas no estado. A recepção ocorreu no estacionamento do Estádio Olímpico Mangueirão, onde ocorreu a aferição do equipamento.

Segundo ele, o projeto contará inicialmente com 13 balanças, entre fixas e móveis, que serão instaladas ao longo das principais rodovias e BRs, onde há o maior índice de tráfego por veículos com excessos de peso, dentre elas, a BR-316, PA-275, PA-160, PA-150, nas regiões oeste e sul do Pará.

“Os agentes de fiscalização do Detran já estão sendo treinados e alguns ajustes estão sendo feitos para que o quanto antes o projeto seja colocado em prática, auxiliando e intensificando as ações de fiscalização que já acontecem no estado para coibir as consequências dos transportes de cargas com sobrepeso”, informa Gouvêa.

As balanças móveis serão levadas a pontos onde houver flagrantes de veículos com carga acima do peso. Já as balanças fixas serão instaladas em locais de maior recorrência desses transportes. “Pretendemos ir aperfeiçoando o projeto e diminuir a acidentalidade, dar maior segurança, que é o objetivo maior, em conjunto com o nosso Programa Segurança Viária por Todo o Pará”, finaliza o diretor.

O Detran já operava com pelo menos três balanças em pontos estratégicos e outros cinco novos equipamentos já estão instalados nas áreas de Redenção, Xinguara e Santarém. Segundo o artigo 99 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o excesso de peso será aferido por equipamento de pesagem ou pela verificação de documento fiscal, na forma estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Por Leidemar Oliveira (DETRAN)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação