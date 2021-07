Detran instala nove radares fixos para monitorar o trânsito em Santarém

Os equipamentos entrarão em funcionamento a partir de 2 de agosto para prevenir acidentes

Em Santarém, município do Oeste do Pará, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) instalou nove equipamentos eletrônicos metrológicos fixos, controlador e medidor de velocidade, destinados a fiscalizar o limite máximo de velocidade na via ou em seu ponto específico, sinalizado por meio de placa R-19. O funcionamento efetivo será a partir de 2 de agosto.

Instalados em pontos estratégicos do município, o objetivo principal é monitorar a velocidade dos veículos e prevenir acidentes nas vias. Durante o mês de julho, as ações educativas da Operação Verão 2021 no município reforçam as orientações quanto ao uso e finalidade dos equipamentos, e a partir do mês de agosto as ações se intensificarão nos locais dos radares – PA-370, conhecida como Avenida Curuá-Una, PA-453 (Avenida Fernando Guilhon) e PA-457, via de acesso à vila de Alter do Chão.Os radares devem ajudar a prevenir excesso de velocidade nas vias, e suas consequênciasFoto: Leandro Oliveira / Asdecom DetranPA

De acordo com Bento Gouveia, diretor Técnico-Operacional do Detran, o excesso de velocidade nas estradas é uma das principais causas de acidentes no Pará, e os radares são equipamentos de controle e redução para verificar se o condutor cumpre as normas estabelecidas em lei. “Dessa forma, o nosso objetivo é prevenir as possíveis consequências advindas do excesso de velocidade, como hospitalizações, mortes, danos materiais e diversas sequelas ocasionadas por um acidente”, informou.

Os radares fazem parte do projeto Segurança Viária por Todo o Pará e integram o Projeto Sentinela – Central de Controle de Operações do Detran.

Agência Pará / (Texto: Leandro Oliveira – Ascom/Detran).Por Governo do Pará (SECOM)