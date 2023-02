Detran investe em novo parque tecnológico para agilizar atendimentos em todo o Pará

Detran investe em novo parque tecnológico e agiliza atendimentos no Pará

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) implanta um novo Registro Nacional de Habilitação (Renach) moderno e atual que possibilitará uma série de melhorias no atendimento aos usuários. O sistema substitui o antigo, ainda da década de 1980, e sem condições de acompanhar os avanços tecnológicos.

Com a aquisição do novo parque tecnológico o Detran inovará na prestação de serviços de habilitação, triplicando a capacidade de atendimento, encurtando o tempo de conclusão dos processos e, ainda, vai ampliar o quantitativo de beneficiários do Programa CNH Pai D’égua.

Agência Digital do Detran

Entre as novidades, o ponto alto é a criação da Agência Digital do Departamento, uma espécie de aplicativo digital que vai permitir ao usuário acessar, pelo celular ou computador, serviços de CNH e de veículos sem que a pessoa precise se deslocar à sede ou às agências do Detran.

Prevista para ser implantada até junho deste ano, a Agência Digital, modelo já adotado em outros Detrans do Brasil, reúne recursos tecnológicos para oferecer conforto e praticidade ao usuário.

“O novo Renach é um sistema completo, necessário para modernizar o atendimento de um órgão com milhares de usuários, como o Detran. Será uma inovação em termos de eficiência, praticidade e modernização na prestação dos nossos serviços”, explica a diretora geral do Detran, Renata Coelho.

Prazos de serviços prorrogados

Nas últimas semanas o Detran iniciou a migração dos dados de um sistema para o outro, e, para isso, interrompeu temporariamente o atendimento de habilitação, pois esse trabalho ocorre por etapas devido ao grande volume de usuários do órgão. Por esta razão, as pessoas que já tinham iniciado processos entre 1º de novembro de 2022 e 2 de fevereiro de 2023, tiveram os prazos de conclusão de processo prorrogados pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

A Deliberação nº 216 está em vigor desde o sábado (18) e prorroga o prazo de validade de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH), Permissão para Dirigir (PPD) e Autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC). A medida vale, ainda, para fins de fiscalização em todo o território nacional e certificados de cursos especializados que não constam na Habilitação.

“É importante ressaltar que nenhum usuário que tinha processos em curso nesse período, será prejudicado e que ao final da migração dos dados, todos poderão retomar seu atendimento da etapa de onde pararam”, disse a diretora geral do Detran, Renata Coelho.

Enquanto isso, processos iniciados a partir de 13 de fevereiro seguem com o atendimento normalizado. Na última quinta-feira (16), para este público, diversos serviços de habilitação já foram retomados, entre os quais renovação de CNH, coleta biométrica, segunda via, CNH definitiva, Junta Médica, exames médico e psicotécnico, reteste DD/PS e Permissão Internacional para Dirigir (PID).

Confira os novos prazos para renovação da CNH:

Datas de vencimento:

01/11/22 a 30/11/22 – renova até 31 de maio de 2023

01/12/22 a 31/12/22 – renova até 30 de junho de 2023

01/01/23 a 02/02/23 – renova até 31 de julho de 2023.

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Ag Pará