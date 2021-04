Detran Itinerante atenderá usuários de Barcarena de 23 a 26 de abril

Com o objetivo de ampliar a acessibilidade aos serviços durante a pandemia de Covid-19, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) inicia nesta sexta-feira (23) o atendimento itinerante no município de Barcarena, no Baixo Tocantins. O serviço prosseguirá no final de semana (dias 24 e 25), com encerramento na próxima segunda-feira (26).

Edilvandro Pereira, coordenador de Habilitação do Detran, explica que a ação itinerante, além de levar serviços para municípios onde não há agência do órgão, é uma forma de descentralizar os atendimentos. “Estamos promovendo essas ações para que a população não se sinta prejudicada pela pandemia. Estamos agindo dentro das normas de segurança sanitária para ir até o município e atender o usuário da melhor forma”, assegura.

Os serviços disponíveis no atendimento incluem: primeira via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); renovação e adição ou mudança de categoria (A, B, C, D, E), e coleta biométrica para primeira habilitação ou para quem precisa renovar documento, além dos exames médicos (junta médica, psicotécnico e toxicológico).

Documentos – Candidatos à primeira habilitação devem estar atentos à documentação exigida, que incluem: original e cópia de documentação oficial com foto (identidade, carteira de trabalho ou certificado de reservista), CPF e comprovante de residência de até 90 dias e com CEP, para que seja possível validar os documentos no sistema. Não há necessidade de marcar o serviço com antecedência.

O Detran Itinerante já percorreu diversos municípios. No último final de semana, a ação beneficiou mais de 500 usuários em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. Em Barcarena, a expectativa é atender o mesmo quantitativo. (Colaboração: Esther Pinheiro).

Serviço: Atendimento itinerante do Detran em Barcarena. Período: de 23 a 26 de abril (sexta a segunda-feira), sempre a partir das 8 h, na Escola Municipal Checralla Salim Khayat, na Travessa Zacarias Pinto Vieira, entre as ruas Três de Dezembro e Cândido Nunes, s/n, bairro Novo. Para mais informações: (91) 99121-6366.

Fonte: Agência Pará

Por Leidemar Oliveira (DETRAN)