Detran lança nova CNH, com QR Code e cores verde e amarela

A nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH) será lançada a partir de 1º de junho deste ano, conforme os motoristas forem renovando o documento ou solicitando a segunda via. A mudança foi aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) em dezembro de 2021, através da resolução n° 886.

Segundo o órgão, não há necessidade da troca imediata do atual modelo. A nova cédula será emitida através dos meios físicos e digitais. “A escolha fica à critério do condutor”, aponta a resolução, divulgada no Diário Oficial da União (DOU) no fim do ano passado.

Entre as alterações estão o uso das cores verde e amarela e uma tabela indicando os tipos de veículos que o condutor está apto a dirigir.

A primeira coluna mostrará a categoria da CNH. Em seguida, haverá a imagem de um automóvel e a marcação se o titular do documento está habilitado para dirigir aquele veículo. A cédula também irá diferenciar entre os permissionários, com a letra “P”, e os de carteira definida, com a letra “D”. O documento também irá mostrar quem tem função remunerada com a CNH e quem possui restrições médicas, como o uso de lentes corretivas.

