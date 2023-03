Detran leva informações sobre trânsito a alunos de escolas de Belém

Uma das frentes de atuação do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), a educação para o trânsito, está sendo reforçada nas escolas do Pará. Com o objetivo de formar cidadãos mais conscientes para preservar as vidas nas rodovias, o órgão desenvolve o Projeto Detran nas Escolas, voltado para toda a comunidade escolar. Nesta semana, instituições de ensino de Belém recebem a programação educativa.

Na última terça-feira (28), a equipe de educação ministrou palestra sobre os principais fatores de risco de acidentes a estudantes do ensino médio da Escola Estadual Deodoro de Mendonça. “Os alunos são nossos futuros condutores, por isso é importante despertar neles atitudes mais responsáveis, e é nisso que o Detran está investindo, iniciando por Belém para depois expandir para todo o Estado”, explicou a gerente de Programas e Projetos Pedagógicos da Coordenadoria de Educação do Detran, Edilssa Carla Dias.

Durante a palestra, os alunos assistiram a vídeos temáticos relacionados aos fatores que mais causam acidentes, como uso do celular e direção, bebida e direção, o usar o cinto de segurança e o capacete, e ainda excesso de velocidade. De forma lúdica, os estudantes também participaram de gincanas de perguntas e respostas sobre fatores de risco e regras de trânsito.

Informação – O estudante do 2º ano do ensino médio Victor Daniel Pereira, 17 anos, afirmou que as informações de educação são para a vida toda, e ajudam a compartilhar sobre como preservar a vida. “A gente vê a quantidade de acidentes, o tanto de pessoas que morrem. Hoje aprendi sobre muita coisa que eu ainda não sabia sobre capacete, velocidade e transporte de crianças. Tem que ter essa educação, para quando a gente tiver um veículo saber como preservar a nossa vida e a das outras pessoas”, acrescentou.

Os agentes também informaram sobre como trafegar em segurança, seja condutor, ciclista ou pedestre. Segundo os representantes do Detran, a falta de atenção ainda é a principal causa de ocorrências no Estado, por isso é importante observar a sinalização vertical e horizontal, e atravessar na faixa.

A estudante Marcele Baia, 15 anos, do 1º ano do ensino médio, entendeu todas as orientações repassadas pelos agentes de educação. “Achei muito válidas as dicas de segurança, sobre as idades das crianças e de como a gente deve usar a faixa, que eu ainda não sabia. Saber como se comportar é importante para a nossa segurança e para evitar punições futuramente, quando já estivermos dirigindo”, disse Marcele.

A diretora da escola, Eliana Teles, destacou a importância da parceria do Detran com as unidades de ensino. “Gosto quando o Detran realiza esse tipo de programação dentro do ambiente escolar porque os alunos gostam desse tema. Além disso, essa aproximação com as escolas contribui para prevenir a violência no trânsito”, enfatizou a diretora.

Preservar a vida – “Neste ano, priorizamos ações com foco nas escolas, pois a parceria do órgão com as instituições de ensino é fundamental para conscientizar sobre a importância da tolerância, responsabilidade, solidariedade e respeito no trânsito ao longo do processo de ensino e aprendizagem. Com a realização desta iniciativa, reforçamos ainda mais o nosso compromisso com a redução de acidentes e de feridos, preservando, acima de tudo, a vida de cada cidadão”, ressaltou a diretora-geral do Detran, Renata Coelho.

O projeto prossegue visitando outras escolas de Belém até o final do mês. A partir de maio, a programação também se estenderá a outros municípios, atendendo crianças, jovens e adultos. Ao final de cada encontro é repassado um formulário de avaliação online, para medir os indicadores de satisfação dos participantes.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação