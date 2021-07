Detran não registra acidentes com vítimas no primeiro final de semana da Operação Verão

O Pará não registrou acidentes com vítimas nos primeiros dias de julho, considerando desde a quinta-feira (1º) ao domingo (4). Os dados do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) apontam a ocorrência de somente três colisões nas rodovias estaduais nestes primeiros dias da Operação Verão 2021. Dos três acidentes registrados, dois foram em Salinópolis e um na BR-316. Em toda área de atuação no Estado, foram registradas 1.476 autuações.

Com relação ao artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata sobre dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, foram registradas 52 autuações.

Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem usar capacete de segurança ou vestuário de acordo com as normas e as especificações aprovadas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) foi a infração mais cometida pelos condutores neste final de semana, totalizando 295 autuações.

O Detran reitera que o uso do capacete é essencial na preservação da vida no trânsito de condutores e passageiros e que o não uso do item é infração gravíssima, passível de multa e suspensão do direito de dirigir, podendo o veículo ser retido até a sua regularização. O valor da multa é de R$ 293,47.

“Estamos trabalhando incansavelmente para que este ano tenhamos índice zero de mortos e vitimados no trânsito nas estradas, nosso compromisso é a defesa da vida”, afirma o diretor Técnico-operacional do Detran, Bento Gouveia.

A Operação Verão 2021 segue até o próximo dia 3 de agosto, em 23 localidades e conta com um efetivo de 238 agentes de fiscalização atuando em diversas frentes até o próximo dia 3 de agosto. Texto de Leandro Oliveira (Ascom / Detran).