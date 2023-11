Detran organiza ação educativa no Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito

Celebrado em todo o mundo no terceiro domingo de novembro, o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito foi lembrado neste domingo, 19, com um pit stop educativo realizado pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran). As equipes de educação e fiscalização se concentraram durante toda a manhã, na frente do órgão, em Belém, para abordar e orientar motociclistas sobre os riscos de sinistros de trânsito.

Este ano o evento teve como foco principal condutores de veículos de duas rodas, que ainda lideram as estatísticas de sequelados nas vias e rodovias do estado. De acordo com o levantamento do Detran, em 2022, 1.615 pessoas morreram em acidentes de trânsito em todo o estado. Destas, 1019 foram motociclistas. O não uso do capacete continua sendo a principal imprudência cometida por motociclistas. Este e outros fatores de risco foram alertados pelo Detran durante a ação educativa. “Observamos que esses eventos de trânsito, ou seja, esses acidentes, podem ser evitados. Então, hoje, é um dia de reflexão de que o trânsito pode ser muito mais tranquilo e seguro se todos os atores envolvidos tiverem mais respeito pela legislação de trânsito”, explicou o diretor técnico-operacional do Detran, Bento Gouveia.

Desde 2019, o Departamento vem intensificando as campanhas educativas voltadas para um trânsito mais seguro. Até o momento, aproximadamente 8 mil mototaxistas foram capacitados para atuar no trânsito com mais conscientização e segurança. Presente no ato, o presidente do Sindicato dos Mototaxistas de Marituba, Dagilson Rodrigues, afirmou que no município a categoria pouco se envolve em acidentes, mas outros condutores de moto com menos consciência aumentam as estatísticas negativas na via. “Essa ação é muito importante para mostrar que o poder público está interessado em fazer a prevenção para que o povo tenha mais cuidado ao trafegar nas ruas”, destaca.

Abordagens – Durante a ação, aproximadamente 300 motociclistas foram abordados pelos agentes de educação, que distribuíram laços pretos em alusão à data. Antônio Silva dirige motocicleta há 6 anos e ouviu atentamente as orientações dos agentes. “Já sofri um acidente leve e pior que isso, perdi meu irmão em acidente de trânsito. Por isso, considero essa ação do Detran fundamental para alertar pra esse problema, especialmente em um dia de domingo, que tantas pessoas dirigem depois de beber”, considerou o condutor.

Arnaldo Vilar, coordenador da União dos Coordenadores de Bike do Pará, lembrou que a categoria ainda é prejudicada pela falta de conscientização dos motoristas, incluindo os motociclistas, que invadem as ciclofaixas e levam risco a todos os usuários do trânsito. “É um dia muito importante para lembrar também os ciclistas que já morreram e atentar que o trânsito só é seguro com a participação de todos”, lembra. A ação também contou com a participação do Departamento Municipal de Trânsito de Curuçá, representantes de diversos motoclubes do estado e da Mônaco Motocenter.

