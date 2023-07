Detran orienta sobre saída e retorno na BR-316 nos últimos fins de semana de julho￼￼

A Operação Verão está chegando ao quarto e penúltimo fim de semana de julho. A previsão do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) é um aumento de até 25% no fluxo de veículos deixando Belém, a partir desta sexta-feira (21). Para evitar transtornos causados por possíveis engarramentos na BR-316, o órgão orienta os veranistas a evitar horários de maior movimentação na rodovia.

O diretor técnico-operacional do Detran, Bento Gouveia, informa que houve um aumento de 10% no fluxo de veículos saindo da Região Metropolitana de Belém (RMB) nos primeiros finais de semana de julho, com média de 2.800 veículos passando por hora na BR-316, a partir de 7h. A previsão é que esse percentual seja ainda maior nesta sexta e sábado.

“A gente pede pra que as pessoas observem o melhor horário de sair. Na sexta e sábado, quando a BR registra a maior movimentação de saída da cidade, o ideal é pegar a estrada antes das 6h e depois das 21h”, orienta o diretor.

O Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) orienta os condutores a utilizarem rotas de tráfego alternativas na saída de Belém, para evitar os trechos em obras na BR-316. Atualmente, há um desvio para os veículos na altura do km 5, próximo a arena Yamada.

A intervenção, que deve durar até segunda-feira (24), é necessária para execução da travessia da drenagem da rodovia. Para essa obra, a pista de asfalto foi bloqueada e tanto os veículos leves quanto os pesados, devem usar as pistas do BRT Metropolitano por cerca de 150 metros e em seguida retornarem para a BR-316.

“Para os condutores que estão saindo de Belém, podem ser utilizadas rotas alternativas para evitar o trecho em obras no km 5. Uma dessas rotas é a Independência, Avenida Ananin, para sair no km 7, ou a continuação da Independência para sair no km 9 da rodovia BR-316”, afirma o diretor geral do NGTM, Eduardo Ribeiro.

O diretor Bento Gouveia também orienta quanto ao retorno para Belém. Para que os veranistas cheguem em segurança e sem transtorno, o ideal é chegar em Belém até 16h do domingo, e antes das 7h, na segunda. “Orientamos que as pessoas evitem chegar à RMB depois desse horário porque certamente vai coincidir com o trânsito que já é bastante intenso na BR nesse horário. Seguindo essas orientações, com certeza o retorno para casa será com trânsito muito mais tranquilo”, concluiu Gouveia.

Fonte: Agência Pará/Foto: Asdecom Detran