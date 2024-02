Detran orienta torcedores sobre o acesso de veículos para o clássico no Mangueirão

No primeiro jogo RexPa do ano, os torcedores que vão chegar de veículo ao Estádio Olímpico Edgar Proença, o Mangueirão, precisam estar atentos ao trânsito no local. Para organizar o acesso, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran), em conjunto com outros órgãos de segurança, preparou uma operação especial para garantir mais fluidez e segurança nas vias próximas ao estádio.

O diretor técnico-operacional do órgão, Bento Gouveia, explica que na tarde deste domingo, 4, três acessos principais estão sendo monitorados pelos agentes de fiscalização. Quem vai acessar pela avenida Augusto Montenegro as opções de entrada no Mangueirão são por trás e ao lado do Mangueirinho e um terceiro pela estação do BRT Metropolitano. “Nesse trecho o Detran estará operando o trânsito de chegada e saída ao Mangueirão, a fim de orientar os motoristas e evitar lentidão na entrada”, explica o diretor.

Durante a operação, o Departamento atua em conjunto com a Secretaria de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), que atuará especificamente na organização do acesso pela avenida Transmangueirão. Nesta via, o trânsito sofrerá alteração e passará a ter sentido único a partir de 14h, para facilitar o fluxo dos veículos que chegam pela avenida Independência. Neste caso, os condutores que vierem de Ananindeua pela avenida Independência devem passar um pouco da Augusto Montenegro para acessar a Transmangueirão, ou, se preferirem, poderão acessar a avenida principal que leva ao estádio.

Chegar cedo – Chegar cedo também é uma dica importante para evitar transtorno na entrada. “Pedimos que os condutores de veículos cheguem com pelo menos três horas de antecedência para que o trânsito flua melhor e garanta mais tranquilidade no acesso”, sugere Gouveia.

Cerca de 20 agentes do Detran vão atuar na operação desde o inicio da tarde até o fim da partida, orientando os torcedores e observando qualquer tipo de comportamento que possa colocar em risco a segurança do trânsito e das pessoas que vão acompanhar o clássico. “Estaremos atentos à operação e a qualquer necessidade para fazer possíveis alterações que ajudem no acesso e tráfego de veículos no local”, conclui.

Fonte: Agência PArá Foto: Alex Ribeiro