Detran-PA abre 8 mil vagas para exames práticos em mutirão até dia 1º de outubro

Agendamento obrigatório deve ser feito pelo site, webchat ou pelo call center do órgão.

A partir desta quinta-feira (19), moradores de Belém e região metropolitana, incluindo as ilhas, poderão realizar o exame prático de carro, moto e transporte de passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares (mais o motorista), durante o mutirão promovido pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran). São oito mil vagas disponibilizadas.

O interessado deve fazer o agendamento obrigatório por meio do site, webchat ou call center (154) do órgão. As provas serão no Ginásio Municipal de Ananindeua, o Abacatão, até o dia 1º de outubro, de segunda a sexta, das 8h às 18h. O ginásio fica na avenida Arterial 5-B, 181, na Cidade Nova.

Segundo o Detran, o mutirão de exames práticos busca reduzir a demanda reprimida por conta da pandemia de Covid-19. Assim, a solução encontrada pelo órgão foi organizar mutirões e manter todas as medidas de segurança e atender em diferentes localidades. A ação dá continuidade ao mutirão de exames teóricos, que ocorreu na última semana de julho e primeira semana de agosto, também em Ananindeua.

Sobre o exame

O exame prático é composto de três etapas: a primeira é fazer a baliza (estacionar) no período de cinco minutos, em até três tentativas.

Na segunda etapa, o candidato precisa realizar o percurso indicado pelo instrutor do órgão.

Por fim, a terceira fase é retornar com o veículo até a área de exames e parar o veículo no local adequado.

De acordo com o Detran, o candidato não pode ultrapassar três pontos ao cometer falhas e será acompanhado por um instrutor do órgão que o avalia durante toda a execução das etapas.

No dia do exame, o usuário precisa ter em mãos um documento original com foto e o comprovante impresso do agendamento. Em caso de reteste, também é necessário levar o boleto pago.