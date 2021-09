Detran promove ação nos municípios na semana nacional do trânsito

O dia nacional do trânsito é comemorado dia 25 de setembro, e pensando nesse dia extremamente importante, o departamento de Trânsito do Estado (Detran) inicia neste sábado (18) uma programação da Semana Nacional de Trânsito (SNT), que ja acontece anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro.

O objetivo da programação é incentivar a sociedade para um trânsito mais seguro por meio de conscientização de condutores, ciclistas e pedestres, ação já instituída pelo CTB (Código de trânsito Brasileiro) em 1997.

O evento será realizado no estacionamento da sede do Detran que fica na Augusto Montenegro, na qual inicia as 9h da manhã. O dia será repleto de atividades, com palestras de segurança no trânsito, e exposição de veículos que irar mostrar a evolução histórica e tecnológica dos modelos dos veículos, e também exposição de equipamentos usados pelo trabalho de fiscalização do trânsito.

Haverá uma exposição da empresa do Talonário Eletronico Sigtrans sobre dados dos veículos e infrações coletadas pelo sistema, assim como a exposição pelo consorcio Velsis/Atlanta do sistema Sentinela (fiscalização e monitoramento eletrônico das rodovias estaduais).

Os municípios de São Caetano de Odivelas, Moju, Mocajuba, Curionópolis, Ulianópolis, Canaã dos Carajás, Parauapebas e Santarém também contará com a programação, como abordagens educativas nas vias orientando os condutores e pedestres sobre o comportamento no trânsito.

Foto: Alex Ribeiro